https://news.day.az/politics/1680079.html Общество Армении долгое время верило мифам - Гюльшан Пашаева на платформе Baku Network - ВИДЕО
Общество Армении долгое время верило мифам - Гюльшан Пашаева на платформе Baku Network - ВИДЕО
Общество Армении долгое время верило мифам.
Как передает Day.Az, об этом сказала член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева, будучи гостьей аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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