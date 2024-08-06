Общество Армении долгое время верило мифам

Общество Армении долгое время верило мифам.

Как передает Day.Az, об этом сказала член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева, будучи гостьей аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network.

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: