В связи с выборами в парламент зарегистрированы 228 международных наблюдателей

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на данный момент зарегистрировано 228 международных наблюдателей из 43 стран и 24 структур.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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