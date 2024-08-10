Председатель ЦИК Азербайджана поблагодарил БДИПЧ/ОБСЕ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана поблагодарил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) за отправку своих представителей для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами по всей стране.

Как сообщает Day.Az, председатель ЦИК сказал в ходе брифинга, что они также выразили желание поехать в Карабах.

"Наша главная цель - чтобы избиратель мог комфортно проголосовать в день голосования. Все должно быть в соответствии с требованиями Избирательного кодекса. Пока все проходит нормально. Выдвинуты кандидатуры от 25 политических партий",- сказал он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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