Море оружия карабахских армян: о чем не пикнет Окампо

Автор: Акпер Гасанов

Новость о том, что полиция Армении призвала покинувших Карабах армян сдать привезенное оттуда незарегистрированное огнестрельное оружие достойна отдельного комментирования. Ведь по сути, полиция Армении признает, что незаконно проживавшие на временно оккупированных территориях нашей страны армяне привезли с собой охотничьи гладкоствольные или нарезные ружья, газовые пистолеты и другое оружие.

И тут я хочу кое о чем напомнить.

"В соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кяльбаджар - Басаркечяр", - говорилось в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана, которое было сделано после успешного завершения антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Как видим, все взятые на себя обязательства МВД Азербайджана успешно выполнило. Но вот незаконно проживавшие на временно оккупированных территориях нашей страны армяне все же смогли провести в Армению настолько много разного рода оружия, что МВД соседней страны до сих пор его собрать не может. Наверняка его провезли в Армению те, кто пробрался туда по обходным дорогам и тропам.

Вон, умудрились же всплыть в Армении последний глава карабахской хунты Самвел Шахраманян, а также военный преступник Виталий Баласанян. Стало быть, просочившихся было немало. Но, что особо интересно, просочившиеся были вооружены. С какой целью они притащили из азербайджанского Ханкенди в Ереван и иные армянские города ружья и все прочее - вопрос дискуссионный.

Но бесспорным фактом является то, что в идиотском положении оказались ныне те, кто на протяжении последних двух лет лепит из армян, незаконно проживавших на чужой земле, невинных овечек. Это, в реальности, были до зубов вооруженные волки. Приведу некоторые цифры. Начну с того, что Министерство обороны Азербайджана представило список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября прошлого года.

В обнародованном Минобороны списке содержатся следующее: 4 танка, 1 БМП, 3 МТ-ЛБ ЗГ-20/3 "Застава", 2 пушки, 12 гаубиц, 12 минометов, 468 мин, 956 зарядов для мин, 441 минометный снаряд, 22 гранатометов, 46 гранатометных снарядов, 313 штук стрелкового оружия, 66 242 патронов, 50 ракет, 300 взрывчаток, 62 ручных гранат, 3 ПТРК "Фагот", 28 ЗРК, 1 ТЗМ на базе ЗИЛ и 1 ЗРК Тор-М2 на шасси КАМАЗа.

Прекрасно помню, что заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев тогда заявил, что за годы оккупации Карабах превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку региона.

"Трехдневный процесс разоружения в Карабахе показал, что по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку нашего региона. Из-за численности населения и размера территории мы не ожидали, что регион будет до такой степени милитаризован. Разоружение и демобилизация являются ключевыми компонентами реинтеграции", - написал тогда Х.Гаджиев в соцсети Х.

Это же подтвердило Министерство обороны России уже буквально через неделю. Оно тогда сообщило, что незаконные карабахские вооруженные формирования сдали более сорока единиц бронетехники и почти шесть тысяч единиц стрелкового оружия.

"На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов", - говорилось тогда в сообщении Минобороны РФ.

В дальнейшем были и иные сообщения как с азербайджанской, так и с российской стороны о новых партиях оружия, которое карабахские сепаратисты и боевики сдали. А ведь очень многое они закопали, спрятали. Мы регулярно читаем новости о том, что в Ханкенди и окрестностях обнаруживаются все новые схроны, склады оружия, которое армянская сторона планировала использовать для долгой и кровопролитной войны.

И вот, с учетом всего этого выясняется, что карабахские армяне умудрились и в Армению протащить много оружия. Что тут сказать? Можно лишь констатировать, что карабахские армяне были большой, хорошо вооруженной армией. И тут уже в идиотском виде выглядят все их защитники. Сначала они тиражировали ложь про "голод в Карабахе", что было опровергнуто даже многими армянскими блогерами, которые демонстрировали склады в Ханкенди, полные продовольствия.

А теперь, как видим, армянская полиция признает проблему провоза в страну стрелкового оружия из Карабаха. Что заставило вспомнить о том, сколь весомый арсенал всего был у незаконных армянских вооруженных формирований, которые готовились убивать азербайджанцев на азербайджанской земле. Только вряд ли бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо или кто-то иной из числа ангажированных армянами деятелей признает это. Отрицать очевидные преступления Армении и карабахской хунты, тиражировать ложь об Азербайджане для них - это бизнес. Очень прибыльный и подразумевающий полное отсутствие совести.