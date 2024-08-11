Боится отпустить Олимпиаду

Президент Франции Эммануэль Макрон известен своими восторженными объятиями со звездами спорта, что может подтвердить футболист Килиан Мбаппе. Макрон вышел на поле, несколько неловко прижал Мбаппе к груди и погладил его по голове, чтобы утешить после поражения от Аргентины на последнем чемпионате мира. Но, продолжает The Guardian, на Олимпийских играх в Париже деликатный подход Макрона к спортсменам страны превзошел все, что было раньше.

На краю ринга для дзюдо он сжал в объятиях золотого призера чемпионата Франции Тедди Райнера - звезду спорта, которого все любят в стране. Он особенно долго обнимал бронзовую призерку соревнований по дзюдо Роману Дико, несколько раз потрепал ее по волосам, а затем большими пальцами вытер слезы с ее щек после матча. На "Стад де Франс", после того как мужская сборная Франции по регби завоевала первое золото, он крепко сжал лицо полузащитника Антуана Дюпона, поблагодарив его за успех на Олимпийских играх. У бассейна он схватил за руку пловца Леона Маршана после того, как тот завоевал золотую медаль.

Политические оппоненты возмутились тем, что они назвали "неловким" присутствием президента на тщательно отобранных триумфальных мероприятиях национальной команды. Но Макрон знает, как важно использовать фактор хорошего самочувствия во Франции, подчеркивает The Guardian. Он поспешил провести сравнение между успехом Парижских игр и настроением, царившим в 1998 году после победы Франции на чемпионате мира по футболу среди мужчин, когда популярность тогдашнего президента Жака Ширака резко возросла.

Пока что рост популярности Макрона выглядит скромным - опрос Elabe, проведенный журналом Les Echos 1 августа, показал, что 27% французов доверяют ему в том, что он эффективно справляется с проблемами страны, что на два пункта выше его рейтинга в начале июля.

Но когда церемония закрытия закончится в воскресенье вечером, Макрон снова погрузится в трудности внутренней политики, прогнозирует The Guardian.

За несколько недель до Игр Макрон рискнул назначить досрочные парламентские выборы после того, как ультраправые разгромили его центристскую группировку на европейских выборах. В первом туре парламентских выборов резко усилились позиции крайне правых, что вызвало опасения, что партия Марин Ле Пен может прийти к власти до Олимпиады.

Но во втором туре центристская и левая коалиции объединились против крайне правых. Широкомасштабное тактическое голосование французских избирателей привело к тому, что альянс левых получил большинство мест, но не смог получить действующее большинство в парламенте. Сейчас на Макрона оказывают давление, требуя назначить нового премьер-министра до церемонии открытия Паралимпийских игр 28 августа, но пока нет никаких указаний на то, от какой партии он или она может принадлежать.

Макрон приостановил внутреннюю политику на время Игр - он назвал это "олимпийским перемирием" - и полагается на временное правительство, которое уже ушло в отставку.

Президент не оставался в Париже на протяжении всего мероприятия: он отправился в президентскую летнюю резиденцию на Средиземном море. Но он прилетел обратно, чтобы отпраздновать один триумфальный момент: пятницу 2 августа, которая теперь известна во Франции как пятница золотых медалей. Его самолет приземлился недалеко от Парижа во второй половине дня, и он поприветствовал французских наездников, затем отправился на соревнования по пляжному волейболу и т.д.

Когда в эти выходные Макрон объявил, что Франция проведет парад французских спортсменов по Елисейским полям 14 сентября, а затем пригласит их на прием в Елисейский дворец, где он сможет лично поблагодарить их, стало ясно, что он намерен привлечь внимание к спорту не только на Паралимпийских играх.

Какой политический капитал Макрон может заработать на Олимпиаде, еще предстоит выяснить, констатирует The Guardian. Перед Играми общественное мнение было отмечено пессимизмом, тревогой и замешательством по поводу национальной политики, а также непониманием, особенно со стороны левых, того, почему Макрон внезапно назначил досрочные выборы, а затем проигнорировал их результаты, не назначив новое правительство вовремя к этому событию.

Спортивная эйфория не всегда оказывает длительное влияние на французскую политику, как обнаружил Макрон в 2018 году, через год после своей первой победы на выборах, когда Франция выиграла чемпионат мира по футболу среди мужчин, напоминает The Guardian. Несколько месяцев спустя протесты желтых жилетов против налога на топливо привели к крупнейшим антиправительственным демонстрациям за последние годы.

Еще предстоит выяснить, кто получит наибольшую политическую выгоду от проведения Игр. Заявка Парижа была в значительной степени подготовлена левыми, и местные лидеры левого толка, включая мэра Парижа-социалистку Анн Идальго и мэров близлежащих городов, таких как Сен-Дени и Сент-Уэн, - были в первых рядах. Но Валери Пекресс, лидер правых сил Иль-де-Франса, региона, в котором расположен Париж, также сыграла важную роль наряду с центристами Макрона.

Макрон попытался показать, что это показывает, как французские политики из разных партий могут работать вместе. Но, учитывая глубокие разногласия в новом парламенте и сложную борьбу за принятие бюджета осенью, поддержки Олимпиады вряд ли будет достаточно, чтобы сгладить политические трещины в долгосрочной перспективе.