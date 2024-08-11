Растущая роль общественной дипломатии Азербайджана

Автор: Асиф Мехман,

Trend

Азербайджан, эффективно используя общественную дипломатию, продвигает свою культуру, историю и интересы на международной арене и укрепляет свой позитивный имидж в международном сообществе. Общественная дипломатия - это ряд дипломатических действий, осуществляемых страной путем установления прямого контакта с гражданами зарубежных стран для понимания их культурных, политических или других интересов и, таким образом, укрепления позитивного имиджа своей страны. Этот тип дипломатии фокусируется на отношениях между странами и неправительственными организациями, а не на отношениях между правительствами, в отличие от традиционной дипломатии.

Цель общественной дипломатии - информировать общественность других стран, влиять на нее и устанавливать дружеские отношения. Эти мероприятия включают в себя медийные мероприятия, культурные обмены, образовательные программы, международные конференции, семинары и другие мероприятия. Посредством общественной дипломатии страны продвигают свои ценности, культуру и интересы, а также укрепляют свои позиции в международном сообществе.

С 1 по 7 августа 2024 года на древней азербайджанской земле - в Лачине, при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева прошел V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир". Это важное мероприятие собрало 115 молодых людей из 60 стран мира, в том числе азербайджанцев, а также представителей других народов, дружественно относящихся к нашей стране.

Лачинский район, где был организован летний лагерь, известен своим историческим и культурным значением. Познакомившись с древними памятниками и природой Лачина, молодые люди получили глубокие знания о богатом историческом и культурном наследии Азербайджана. Эти знания помогут им распространять достоверную информацию об Азербайджане в странах своего проживания.

Участники лагеря в течение недели принимали участие в различных мероприятиях. Основными мероприятиями были встречи с членами семей шехидов и ветеранами, участие в семинарах с экспертами в различных областях, посещение памятников истории и культуры, а также интеллектуальные игры и развлекательные программы. Эти мероприятия дали возможность молодежи лучше ознакомиться с историей героизма и культурой Азербайджана.

Азербайджан использует важность общественной дипломатии

Общественная дипломатия играет важную роль в правильном донесении до мира азербайджанских реалий. В связи с этим V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" является важной площадкой для правильного представления и восприятия реалий Азербайджана на международной арене. Организация таких мероприятий Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева имеет важное значение для укрепления международного имиджа Азербайджана и увеличения числа его друзей во всем мире.

Участвовавшая в лагере студентка Лейпцигского университета Нилюфар Ибрагими сказала, что после окончания средней школы в Баку в 2020 году была выбрана финалистом программы "Future Leaders Exchange Program" и получила шанс отправиться в Соединенные Штаты Америки.

Она отметила, что узнав о проведении V летнего лагеря диаспорской молодежи, она подала заявку и присоединилась к мероприятию.

"Я хотела познакомиться с моими соотечественниками, проживающими в разных частях мира, и, конечно же, посетить наши освобожденные земли. Мероприятия проходят очень интересно и за последние несколько дней я узнала много нового. После возвращения в Германию хочу сотрудничать с диаспорой и действовать для прославления Азербайджана. Рекомендую азербайджанцам, живущим за рубежом, принять участие в следующих летних лагерях", - добавила Н.Ибрагими.

Государственный комитет по работе с диаспорой играет важную роль в донесении до мира азербайджанских реалий. Он обеспечивает единство и солидарность азербайджанцев, проживающих в разных странах, их активное участие в защите национальных интересов Азербайджана. В то же время госкомитет обеспечивает распространение точной и достоверной информации об Азербайджане в различных странах. С этой целью реализуются различные проекты и мероприятия, одним из которых является V летний лагерь диаспорской молодежи.

В эксклюзивном комментарии Trend Азер Насирли, приехавший из Сиднея (Австралия) по приглашению Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой сообщил, что живет в Австралии уже 6 лет и работает полицейским, а также поделился впечатлениями от мероприятия.

"Наш Лачин - очень красивый город, с великолепной природой и прекрасными людьми. Мы очень хорошо и интересно провели тут время, которое запомнится каждому из нас. Участников летнего лагеря знакомят с азербайджанскими регионами Карабахом, Лачином. Я очень рад, что приехал в Лачин, познакомился со многими замечательными людьми, завел новых друзей. Рад, что мне посчастливилось увидеть Карабах. Когда вернусь в Австралию, то поделюсь со всеми друзьями и знакомыми впечатлениями об этой поездке.

У нас в Азербайджане прекрасно всё, в том числе природа. У нас прекрасная столица - Баку и замечательные люди. Не хватит слов, чтобы описать это, рассказать о родном Азербайджане своим друзьям и знакомым в Австралии. Я покажу видео, фотографии, которые снял здесь, расскажу им о Баку, Карабахе, Лачине", - сказал он.

Лагерь направлен на усиление роли молодежи в международных связях Азербайджана. Здесь молодые люди, применяя полученные в своих странах знания и опыт, выступают в качестве друзей и сторонников Азербайджана. Они способствуют укреплению международного имиджа Азербайджана, распространяя достоверную информацию о культуре, истории и реалиях Азербайджана.

V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" является частью молодежной политики Азербайджана, обеспечивая активное участие молодежи в международных связях, а также способствуя их личному развитию.

Подобные мероприятия важны для правильного представления и восприятия реалий Азербайджана на международной арене. Азербайджан укрепляет свои международные связи с помощью таких мероприятий и увеличивает количество друзей во всем мире. V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" - один из важных шагов, предпринятых для достижения этих целей.

В целом же Азербайджан принимает активное участие в международных культурных мероприятиях, фестивалях и выставках. Например, в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО многие памятники и объекты культурного наследия Азербайджана включены в Список Всемирного наследия. Это также знакомит мир с культурой Азербайджана и укрепляет позитивный имидж Азербайджана на международной арене.

Азербайджан предлагает стипендии студентам из разных стран для обучения в азербайджанских университетах. Также азербайджанские университеты активно участвуют в международных программах и программах обмена. Это способствует получению молодежью из разных стран информации об Азербайджане и укреплению связей между странами.

Азербайджан привлекает внимание международной общественности, организуя международные конференции, саммиты и спортивные мероприятия. Например, Европейские игры "Баку-2015", Гран-при "Формулы-1" и другие крупные мероприятия способствуют представлению Азербайджана на международной арене.

Азербайджан осуществляет проекты гуманитарной помощи и развития в разных странах. Эта помощь и проекты способствуют признанию Азербайджана в качестве ответственной страны в международном сообществе.