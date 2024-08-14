Автор: Фатима Латифова,

Azernews

Несмотря на финансовую и военную помощь, которую Армения получает из-за границы, состояние военнослужащих страны остается тяжелым, что вызывает вопросы об эффективном использовании предоставленной помощи. Несмотря на наличие финансовых ресурсов, мотивация внутри военных структур и личного состава остается низкой. Это указывает на серьезные проблемы во внутреннем управлении и оборонной системе Армении.

Из-за нехватки солдат Армения организовала временную службу полицейских на границе. Однако армянские полицейские отказались служить на постах на границе с Азербайджаном. Причиной отказа стало сокращение им зарплаты.

Интересно, почему Армения, получающая финансовую, моральную и военную поддержку со стороны многих стран, испытывает нехватку солдат.

Дезертирство в армянской армии во время Второй Карабахской войны

В 2020 году контрнаступательные операции азербайджанской армии завершились освобождением Карабаха. Предсказать такой исход было несложно, поскольку до этого момента Азербайджан проявлял сдержанность в ответ на провокации Армении. Во время войны армянская армия осознала свою слабость против азербайджанских солдат.

Понеся большие потери на различных направлениях фронта, личный состав вооруженных сил Армении стал отказываться от дальнейшего участия в боевых действиях. Выяснилось, что жителей села привлекали к боевым действиям, и это произошло потому, что солдаты запаса 543-го полка отказались идти в Карабах.

Другой проблемой было сковывание в цепи армянских солдат, отказавшихся сражаться. Когда азербайджанская армия освободила Гадрут в октябре 2020 года, они обнаружили в траншее тела двух армянских солдат, скованных цепями. Несмотря на безосновательные обвинения Азербайджана в этих инцидентах, в 2021 году армянский блогер Роман Багдасарян на своем YouTube-канале заявил, что преступление совершили армянские военные. Похоже, что армянские офицеры пытались предотвратить дезертирство, постоянную проблему в деморализованной армянской армии, сковывая солдат в цепи.

Трусливые министры марионеточного государства

Трусость и беспомощность Армении на поле боя отразились и на сепаратистских элементах. Антитеррористические меры, проведенные азербайджанской армией в сентябре 2023 года, еще больше раскрыли истинную природу незаконных сепаратистских сил. Например, причудливый план побега бывшего главаря сепаратистов Рубена Варданяна, попытавшегося 25 сентября бежать из Ханкенди, долгое время стал предметом насмешек.

Варданян в женской одежде попытался пройти через пограничный пункт Лачин незамеченным. Однако, ожидая, что его личность будет раскрыта еще до прибытия на ПП, он вернулся в Ханкенди. Выбор женской одежды не был случайным. Он прекрасно знал, что азербайджанские солдаты с гуманным уважением относятся к гражданским лицам, особенно к женщинам и детям. Однако он также был осведомлен о точности, с которой действуют правоохранительные органы Азербайджана. В конце концов Варданян понял, что его план побега из страны под видом женщины провалится. Это показывает, что трусость присутствует не только среди армянских солдат, но и среди сепаратистов, которые пытались поддерживать марионеточный режим на территории другой страны.

Куда направляется помощь?

Присутствие самолетов США на территории Армении и проармянская позиция некоторых западных стран, в частности Франции, демонстрируют поддержку и интерес, оказываемые Армении, но это не меняет позицию армянской общественности. Неприятие войны в обществе снижает мотивацию военнослужащих и негативно влияет на боевые возможности армии.

Кроме того, помощь, оказанная Еревану Францией и другими проармянскими государствами, должна была заложить основу для видимого прогресса в такой маленькой стране. Однако, наряду с экономической отсталостью страны, снижение интереса к вооруженным силам показывает, что общий потенциал страны и ее военная решимость низки.

Учитывая, что столь существенная военная и финансовая помощь возобновляется в течение 30 лет, возникает вопрос, куда делись эти деньги и оружие.

Напомним, что в ходе операций, проведенных азербайджанской армией в 2020 и 2023 годах, армянская армия не продержалась долго, что привело к их разгрому. Это показывает, что руководство Армении не смогло эффективно использовать ресурсы, разграбленные за 30 лет. Страны, оказывающие помощь Армении и поддерживающие ее провокации, тратят усилия напрасно.