Армянские дальнобойщики все еще стоят у "Верхнего Ларса"

Порядка 1,3 тыс армянских фур все еще ожидают проезда через ПП "Верхний Ларс" с грузинской и российской сторон, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Число ожидающих проезда большегрузов из Армении сократилось на 300 машин за минувшие два дня. Всего в очереди простаивает более 3,3 тыс. машин.

Отметим, что в последнее время все больше растет число армянских дальнобойщиков, которым жизненно необходим Зангезурский коридор.

Пока Пашинян катается на велосипеде и разглагольствует о небывалых достижениях, обычные армянские дальнобои своим многодневным ожиданием в пробках по дороге в РФ и обратно "голосуют" за Зангезурский коридор. Физически, своим присутствием. А решение проблемы довольно простое - Армении нужна альтернатива единственной дороге, связывающей эту страну с РФ.

Дорога такая есть - всего-то нужно открыть ее, подписав мирное соглашение.

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