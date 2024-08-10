В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как число армянских дальнобойщиков, требующих открыть Зангезурский коридор, продолжает расти.

Day.Az представляет публикацию:

Уже 1729 армянских грузовиков стоят в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в КПП "Верхний Ларс", пишут армянские СМИ со ссылкой на власти Северной Осетии.



Еще пару дней назад их было на 400 меньше. Всего с обеих сторон российско-грузинской границы скопилось уже порядка 7000 автомобилей - и что с этим делать, похоже не знает никто.



Естественно, что простои заканчиваются для армянских грузоперевозчиков - и заказчиков конечно тоже - убытками, неустойками и так далее.



А решение проблемы, тем временем, продолжает быть на повестке, и оно довольно тривиально: Армении нужна альтернатива единственной дороге, связывающей эту страну с РФ.



Ереван настолько не торопится добиться открытия коммуникаций с Азербайджаном, что буквально недавно согласовал с Баку позицию, согласно которой стороны будут обсуждать налаживание транспортных маршрутов позже, уже после заключения мирного договора.



Почему Азербайджан на это согласен, очевидно: не наша страна находится в изоляции и не мы зависим от состояния одной-единственной дороги. А вот Армении стоило бы подумать лучше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!

