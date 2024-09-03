Жалкий обос***ный скунс - Затулину посвящается!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ угодничает армянству.
Day.Az представляет публикацию:
Костантин Затулин разразился трагически-торжественным визгом про "возрождающихся из пепла" карабахских сепаратистов.
Так ноет, так мечтает - и про "томящихся в тюрьмах", и про "неминуемое возвращение" с "возрождением" армянских реваншистов. Нафантазировал так, что позавидовали бы братья Гримм.
Ухх, аж слезу прошибает! Только не от демагогии Затулина, а его вони в СМИ и Телеграм. Жалкий, обоссаный скунс, который скулит по потерянной кормушке и уязвленному самолюбию.
Автор карикатуры - HSF
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