Нью-Йорк отметил День Победы и День Государственного флага Азербайджана

На знаменитой площади "Таймс-сквер" в Нью-Йорке прошла информационная акция, посвященная 8 ноября - Дню Победы Азербайджана и Дню Государственного флага 9 ноября.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, акция прошла при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организации Американо-азербайджанской федерации молодежи (AAYF).

Обучающаяся в США азербайджанская молодежь, собравшаяся при организации председателя AAYF Лейлы Аслановой, рассказала туристам и местным американцам, посетившим площадь, об истории Дня Победы Азербайджана.

С трехцветным флагом Азербайджана в руках они скандировали лозунги "Да здравствует Азербайджан" и "С Днем Победы, Азербайджан". В то же время на гигантских светодиодных экранах на "Таймс-сквер" была показана карта, показывающая территориальную целостность Азербайджана. Туристы, посетившие площадь, сфотографировались с азербайджанским флагом.

Кроме того, автомобиль со светодиодным экраном, на котором изображен лозунг "Харибюльбюль", который считается символом Победы Азербайджана, и лозунг "8 ноября - День Победы Азербайджана!" проехал по площади и остановился на 42-й улице.