https://news.day.az/politics/1705738.html Минобороны Азербайджана разместило пост в честь Дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка Министерство обороны Азербайджана поделилось публикацией по случаю дня памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Как сообщает Day.Az, информация об этом была размещена на официальной странице министерства в социальных сетях.
Минобороны Азербайджана разместило пост в честь Дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка
Министерство обороны Азербайджана поделилось публикацией по случаю дня памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как сообщает Day.Az, информация об этом была размещена на официальной странице министерства в социальных сетях.
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