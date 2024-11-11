https://news.day.az/politics/1705860.html Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович и член Президиума Желька Цвиянович прибыли в Азербайджан - ФОТО Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович и член Президиума Желька Цвиянович прибыли с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович и член Президиума Желька Цвиянович прибыли в Азербайджан - ФОТО
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович и член Президиума Желька Цвиянович прибыли с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев и другие официальные лица.
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