COP29 является важным событием для региона Южного Кавказа - Ираклий Кобахидзе
Проходящая в Баку конференция по изменению климата является важным событием для региона Южного Кавказа.
Как сообщает Day.Az, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в личном аккаунте в социальной сети Х.
Глава правительства отметил, что Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать действенные меры для поддержки позитивных перемен.
"Для меня высокая честь участвовать в продолжающейся в Баку конференции ООН по изменению климата. Это важное событие для региона Южного Кавказа. Мы с партнерами обсудили проблемы, вызванные изменением климата, и пути их эффективного решения для устойчивого будущего", - говорится в публикации.
Напомним, вчера стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.
Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.
Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.
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