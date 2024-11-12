COP29 является важным событием для региона Южного Кавказа

Проходящая в Баку конференция по изменению климата является важным событием для региона Южного Кавказа.

Как сообщает Day.Az, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в личном аккаунте в социальной сети Х.

Глава правительства отметил, что Грузия остается приверженной идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать действенные меры для поддержки позитивных перемен.

"Для меня высокая честь участвовать в продолжающейся в Баку конференции ООН по изменению климата. Это важное событие для региона Южного Кавказа. Мы с партнерами обсудили проблемы, вызванные изменением климата, и пути их эффективного решения для устойчивого будущего", - говорится в публикации.

Напомним, вчера стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.