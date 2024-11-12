COP for Hope: COP29 дала хороший старт в решении поставленных задач

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев.

Как сказал Trend министр, Азербайджан на высоком уровне организовал COP29, создана вся необходимая инфраструктура для плодотворной деятельности, передает Day.Az.

"На COP29 в Баку рассматривается очень много вопросов климатического приоритета. Главный вопрос четко определен - цели и объемы финансирования. Вокруг этого вопроса очень много диспутов. Нет финансирования - нет движения вперед. Но COP29 дала хороший старт в решении поставленных задач, будут окончательно определены ориентиры по финансированию. Потому что есть разные предложения, но в целом надо принять общее консолидированное решение, которое позволило бы, особенно развивающимся странам, иметь финансирование, кроме своих бюджетных средств. Сегодня необходима внешняя финансовая помощь на реализацию важных климатических вопросов", - сказал министр.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.