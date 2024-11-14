В Баку состоится Парламентская встреча в рамках COP29

16 и 17 ноября в Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики состоится Парламентская встреча.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил парламент Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии, к которому присоединятся 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, ожидается участие 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентском собрании, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата и другие темы, будет принят окончательный документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.