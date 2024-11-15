Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Мальдив

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллы Халила.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы экономического, инвестиционного, туристического, гуманитарного сотрудничества, и вопросы, вытекающие из председательства Азербайджана в СОР29.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность визита мальдивской делегации высокого уровня в нашу страну в рамках COP29, подчеркнув важность подобных визитов в плане обсуждения перспектив двустороннего и многостороннего сотрудничества. Говорилось о перспективах двустороннего сотрудничества в таких сферах, как экономика, инвестиции и торговля, и наращивания взаимного товарооборота с использованием этих возможностей.

Отмечалась важность рассмотрения существующих возможностей в сфере туризма с точки зрения укрепления контактов между нашими народами и процесса упрощения визового режима. Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о председательстве Азербайджана на СОР29 и выразил уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве в период нашего председательства.

Министр Абдулла Халил поздравил Азербайджан с председательством на CОР29 и пожелал успехов нашей стране в борьбе с изменением климата.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Затем состоялась церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики "Об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований" и Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством туризма Мальдивской Республики.