В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что у Греты Тунберг появилась новая регалия - армянская игрушка

Day.Az представляет публикацию:

Грета Тунберг продолжает торчать в Ереване и играть в борца за всеобщую справедливость. Взрослые дяди загрузили этому не самому адекватному ребенку в голову новую программу: про оооочень-очень опасных азербайджанцев, которые сделали армянам ай-яй-яй. Грете, разумеется, не рассказали про предыдущие тридцать лет истории нашего региона, про то, что происходило в 2020 и 2023 году на самом деле и так далее.

По сути, ко всем регалиям Греты - а она то эколог, то борец за свободу, то правозащитница, то черт знает кто - добавили еще одну. Теперь она еще и армянская игрушка.

Кто ее такой ерундой напичкал и почему - другой вопрос. Но ребенок, лишенный детства, нормальной жизни и возможно, адекватной медицинской помощи, превратился в послушный инструмент в руках разного рода провокаторов.