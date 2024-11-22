Азербайджан приложил все усилия для выработки на COP29 общих подходов в борьбе с изменением климата

Азербайджан приложил все усилия для достижения на COP29 общих подходов в борьбе с изменением климата.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 57-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-членов СНГ, сообщает Day.Az.

"Успехи, достигнутые в рамках COP29, вселяют надежду на то, что международное сообщество будет солидарным и последовательным в этом вопросе", - сказала она.

Спикер напомнила, что в Баку завершается 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата с участием более 70 тысяч гостей из 196 стран, в том числе более 80 президентов, вице-президентов и других официальных лиц.

"Азербайджан, единогласно избранный в качестве страны-хозяина конференции, приложил все усилия для достижения общих подходов в борьбе с изменением климата", - сказала она.

Говоря о том, что парламенты также вносят свой вклад в этот процесс, Сахиба Гафарова напомнила, что в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса состоялась Парламентская встреча с участием более 90 делегаций парламентов и других международных структур. Председатель Милли Меджлиса сообщила, что двухдневная встреча и итоговый документ стали выражением общей позиции в борьбе с изменением климата.