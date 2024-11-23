Вы все ошиблись, Пашинян - не таксист, а торговец!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян оказался торговцем

Day.Az представляет публикацию:

Вчерашнее интервью Никола Пашиняна показало, как жестоко мы ошибались на его счет. Весь этот антураж, кепки, очки, странный вид - мы думали, это образ таксиста, но нет!

На самом деле Пашинян в новом образе косит не под бомбилу, а под ̶с̶а̶м̶о̶с̶т̶о̶я̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶,̶ ̶з̶р̶е̶л̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶л̶и̶т̶и̶к̶а̶ базарного торгаша. По крайней мере, в интервью Воваевич выложил товар на прилавок и объявил, чем он намерен торговать с Баку на переговорах о мире.

"Ереван предложил Баку договоренность о том, что миссия ЕС будет отозвана с тех участков границы, где уже прошла делимитация", - заявил он.

Миссия ЕС, напомним, это сборище сотрудников разведки и других спецслужб ряда стран, которые периодически осуществляют непонятный мониторинг в приграничье с армянской стороны. Ее работа вызывает серьезную обеспокоенность в Баку, и Воваевич явно намекает, что готов их с границы убрать - но разумеется, в обмен на что-то.

Разумеется, сразу после такого объявления, Пашинян стал много и долго ̶н̶а̶х̶в̶а̶л̶и̶в̶а̶т̶ь̶ ̶п̶о̶т̶е̶н̶ц̶и̶а̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶к̶у̶п̶а̶т̶е̶л̶я̶ разглагольствовать о прогрессе и позитивных сдвигах в переговорах. Чувствуете этот вайб, когда вам пытаются продать абрикосы? Вот именно так Воваевич себя и повел.

Как и любой торговец на базаре, Пашинян забывает об одной очень важной вещи: торговец всегда думает, что он самый хитрый и самый умный - и не понимает, что по ту сторону его прилавка - взрослые люди. Торговаться никто не будет, и кажется, это будет для Воваевича большим неприятным сюрпризом.