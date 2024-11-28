Латвия с большим оптимизмом смотрит на развитие Карабаха.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгар Скуя (Edgar Skuja) в ходе мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"Хочу подчеркнуть, что мы действительно очень высоко ценим отношения между нашими странами. Это обусловлено исторически: у нас долгие традиции и богатая история. Бизнесмены и деловые сообщества обеих стран стремятся к взаимному сотрудничеству, расширению и углублению наших связей.

В политической плоскости мы всегда подчеркиваем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие страны, регионов, а также Карабаха, который развивается стремительными темпами и, уверен, станет одним из красивейших регионов республики", - отметил посол.