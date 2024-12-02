Джейхун Байрамов проинформировал лаосского коллегу о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что главы МИД обсудили перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, развитие взаимных контактов, укрепление правовой базы сотрудничества и обмен опытом между двумя странами.

Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период.