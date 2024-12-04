Джейхун Байрамов отправился на Мальту

4 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в столицу Республики Мальта, город Валетта.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита запланировано участие Джейхуна Байрамова в 31-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также проведение встреч с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.