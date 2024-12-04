https://news.day.az/politics/1712614.html Джейхун Байрамов отправился на Мальту 4 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в столицу Республики Мальта, город Валетта. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
Джейхун Байрамов отправился на Мальту
4 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в столицу Республики Мальта, город Валетта.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
В рамках визита запланировано участие Джейхуна Байрамова в 31-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также проведение встреч с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.
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