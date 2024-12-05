Джейхун Байрамов проинформировал грузинскую коллегу о претензиях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, были обсуждены политические, экономические, торговые и энергетические аспекты и перспективы сотрудничества между двумя странами.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на платформе "X", сообщает Day.Az.

Было отмечено, что стороны выразили удовлетворение повышением двусторонних отношений стран до уровня стратегического партнерства, и еще раз подчеркнули важность увеличения инвестиций и торгового оборота.

На встрече состоялся обмен мнениями по итогам мероприятия COP29, была представлена информация об усилиях по миростроительству в регионе, текущих вызовах и угрозах мирному процессу, в том числе о продолжающихся территориальных претензиях Армении к соседям.

Отметим, что встреча состоялась на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).