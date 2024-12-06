Отчет Красного Креста о посещении заключенных в Азербайджане за полгода

За январь-июнь текущего года сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) провели 33 посещения заключенных в 11 пунктах содержания для оценки условий их содержания, обращения с ними и оказания поддержки в связи с их семьями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, озвученную на информационной сессии МККК для журналистов, в рамках своей деятельности организация также поддержала местных специалистов в области психического здоровья, которые провели 1223 сеанса психологической поддержки для 99 детей, репатриированных с Ближнего Востока, и их опекунов.

Отмечается, что команда МККК провела 18 оценок психического здоровья репатриированных детей и женщин в трех районах, а специалисты по психическому здоровью организовали 34 индивидуальных сеанса для 7 человек, пострадавших в результате минных инцидентов. Кроме того, сотрудники МККК провели 11 оценок психического здоровья и психосоциальной поддержки для жертв мин.