Ялчин Рафиев выступил в качестве докладчика в дискуссиях на форуме в Манаме
6 декабря в Бахрейне начал работу "20-й Саммит по безопасности - Манамский диалоговый форум". В форуме принимают участие дипломаты, представители силовых и военных структур из около 50 стран мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министерство иностранных дел страны на форуме представляет заместитель министра Ялчин Рафиев.
Ялчин Рафиев принял участие в панельных дискуссиях, проводимых в рамках Форума, в том числе в качестве докладчика в дискуссиях на тему "Энергетическое партнёрство на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", организованных программой "Молодые лидеры".
Также в рамках форума запланировано проведение Рафиевым ряда двусторонних встреч.
Форум продлится до 8 декабря.
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