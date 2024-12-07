Стратегические отношения между Азербайджаном и Казахстаном продолжают углубляться.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал секретарь комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана Дархан Кыдырали на международной конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

"Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию отношений с Азербайджаном. С начала текущего года уже состоялось несколько встреч на различных международных площадках, подписан ряд соглашений и договоров, а также двусторонних документов", - сказал он.

По его словам, участие в международных форумах играет важную роль для развития двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

"В завершение хотел бы поздравить Азербайджан с успешным проведением недавно состоявшейся COP29 и сегодняшней парламентской конференции. Уверен, что эти события будут способствовать дальнейшему укреплению и продвижению наших отношений", - сказал Д.Кыдырали.

Отметим, что в повестку конференции входит обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, предоставляемых парламентской дипломатией возможностях и возможном вкладе идущих в парламентском обсуждении дискуссий в решение общемировых вызовов современности.

В рамках конференции будет организован круглый стол "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".Также предусмотрены поездки участников мероприятия на освобождённые от оккупации территории Азербайджана и их ознакомление с идущими на этих землях строительными и созидательными