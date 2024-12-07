Парламентская конференция в Азербайджане организована на очень высоком уровне.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии Савалан Мирзоев в рамках международной конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

"Конференция, проходящая в Азербайджане, будет способствовать развитию отношений между странами. Пользуясь случаем, также поздравляю азербайджанский народ с успешно проведенными внеочередными парламентскими выборами", - сказал он.

Мирзоев добавил, что между парламентами Азербайджана и Грузии регулярно реализуются совместные проекты, ведутся обсуждения.

Отметим, что на конференции проходит обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, предоставляемых парламентской дипломатией, возможностях и возможном вкладе идущих в парламентском обсуждении дискуссий в решение общемировых вызовов современности.

В рамках конференции также предусмотрена поездка участников мероприятия на освобождённые от оккупации территории Азербайджана и ознакомление с проводимыми там строительными и восстановительными работами.