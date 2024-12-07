https://news.day.az/politics/1713535.html Фуат Октай подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора для мира в регионе Открытие Зангезурского коридора важно для мира в регионе. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай. "Это окажет положительное влияние как с точки зрения обеспечения мира в регионе, так и на экономику", - сказал он.
Фуат Октай подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора для мира в регионе
Открытие Зангезурского коридора важно для мира в регионе.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.
"Это окажет положительное влияние как с точки зрения обеспечения мира в регионе, так и на экономику", - сказал он.
Как отметил Ф.Октай, открытие Зангезурского коридора положительно скажется и на Армении.
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