Фуат Октай подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора для мира в регионе

Открытие Зангезурского коридора важно для мира в регионе.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал журналистам председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

"Это окажет положительное влияние как с точки зрения обеспечения мира в регионе, так и на экономику", - сказал он.

Как отметил Ф.Октай, открытие Зангезурского коридора положительно скажется и на Армении.