Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта

Посол Марк Либби посетил Гянджу и почтил память жертв армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в аккаунте посольства США в Азербайджане в соцсети "Х" .

"Соединенные Штаты привержены обеспечению мирного и процветающего будущего в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что посол США в Азербайджане Марк Либби по состоянию здоровья подал в отставку с дипломатической службы. Он выйдет в отставку после завершения 2024 календарного года.