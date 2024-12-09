https://news.day.az/politics/1713976.html Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта - ФОТО Посол Марк Либби посетил Гянджу и почтил память жертв армяно-азербайджанского конфликта. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в аккаунте посольства США в Азербайджане в соцсети "Х" . "Соединенные Штаты привержены обеспечению мирного и процветающего будущего в регионе", - говорится в публикации.
Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта - ФОТО
Посол Марк Либби посетил Гянджу и почтил память жертв армяно-азербайджанского конфликта.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в аккаунте посольства США в Азербайджане в соцсети "Х" .
"Соединенные Штаты привержены обеспечению мирного и процветающего будущего в регионе", - говорится в публикации.
Отметим, что посол США в Азербайджане Марк Либби по состоянию здоровья подал в отставку с дипломатической службы. Он выйдет в отставку после завершения 2024 календарного года.
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