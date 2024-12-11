В Бишкеке почтили память Великого лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанском центре культуры и образования в столице Кыргызстана Бишкеке прошел урок, посвященный 21-й годовщине со дня смерти основателя современного Азербайджанского государства, Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Day.Az.

Преподаватель Центра проинформировал учащихся о жизни и политической деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Был показан фильм о великом лидере, даны ответы на вопросы учащихся по теме.

Напомним, что Азербайджанский центр культуры и образования с 2022 года функционирует по инициативе общественного объединения "Бирлик" и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.