В Государственном комитете по работе с диаспорой почтена память Великого лидера Гейдара Алиева

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась церемония почтения памяти архитектора и созидателя современного Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о жизни и деятельности великого лидера, его неоценимых заслугах в деле создания и укрепления независимой Азербайджанской Республики, а также формирования азербайджанской диаспоры. Он отметил, что в основе успехов Азербайджана лежит политический курс гениальной личности Гейдара Алиева, что этот курс получил дальнейшее развитие благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, довел до внимания, что по поручению главы государства, инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проводится последовательная работа, направленная на сохранение нашего национально-культурного наследия, организационное становление проживающих за рубежом азербайджанцев, доведение до мировой общественности азербайджанских реалий.

Затем был показан посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву фильм "Гейдар Алиев и диаспорское строительство".

Активисты диаспоры и молодые сотрудники комитета подчеркнули, что азербайджанский народ всегда с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева, оставившего неизгладимый след в его судьбе и истории, отметили, что общенациональный лидер навечно останется в памяти нашего народа как государственный деятель - созидатель и спаситель.

В заключение был показан видеоролик "Посвящение", который лауреат республиканских и международных конкурсов, президентский стипендиат, пианист, композитор Вусал Айдамиров посвятил светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Коллектив Госкомитета, а также активисты диаспоры посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, выразили глубокое уважение к его памяти. К могиле великого лидера были возложены венок и цветы.