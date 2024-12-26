В связи с днем траура в посольстве Азербайджана в Италии открыта памятная книга

По случаю дня траура, объявленного в связи с катастрофой пассажирского самолета "Азербайджан Хава Йоллары", следовавшего по маршруту Баку-Грозный, в посольстве нашей страны в Италии был приспущен государственный флаг и открыта памятная книга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посольство направило ноту итальянским государственным структурам, организациям со штаб-квартирой в Риме, а также дипломатическим миссиям. Сообщается, что 26-27 декабря в посольстве будет открыта памятная книга.

Представители итальянских государственных структур и дипкорпуса других стран в Риме пришли в посольство Азербайджана, чтобы выразить соболезнования и оставить сердечные слова в памятной книге.