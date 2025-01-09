Евросоюз больше нуждается в Азербайджане, чем Азербайджан в ЕС

Азербайджан не собирается разрывать связи с Евросоюзом, как это кажется некоторым. Да, нашей стране пришлось свернуть различного рода программы с Евросоюзом, в частности грантовые программы, твиннинг-программы, в рамках которых ЕС оказывал Азербайджану поддержку в реформах. Но есть взаимная заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений, а Европа все так же заинтересована в азербайджанском газе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя тезисы, прозвучавшие в интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам.

Действительно, и об этом говорил в интервью глава государства, - ЕС как бы устранился от того, чтобы разделить с Баку финансовый груз по расширению газотранспортной системы, а также уклоняется от заключения долгосрочных контрактов, отметил Мусабеков. Однако наш газ уже получают или хотят получать немало стран. Они же и добиваются строительства и расширения интерконнекторов, которые позволят и другим получать азербайджанский газ.

Страны, заинтересованные в получении газа из Азербайджана, должны сами позаботиться о том, чтобы реконструировать инфраструктуру, которая позволит импортировать голубое топливо. Азербайджан не намерен брать на себя этот финансовый груз. И, конечно же, должны быть долгосрочные контрактные обязательства. Без этого вкладываться в увеличение газодобычи, не будучи уверенным, что газ будет востребован на рынке, Азербайджан не станет. Думаю, эта повестка сохранится", - сказал политолог.

Что касается отношений с Евросоюзом, то, по словам Мусабекова, все будет зависеть от самого Евросоюза. Президент в интервью коснулся темы изменений в руководстве ЕС. Эти изменения важны для нас, отметил политолог. Хотя главой Еврокомиссии осталась Урсула фон дер Ляйен, изменилась политическая команда. Сменились президент Евросоюза, вице-президент, занимающийся вопросами безопасности и внешней политикой. Азербайджан будет наблюдать за тем, как они будут себя вести. Особенно в части финансирования Армении из так называемого Фонда мира, подчеркнул Мусабеков.

"Эта структура называется Фондом мира, хотя оттуда осуществляется финансирование военных поставок в Украину, Молдову, а теперь и в Армению. Понятно, что если эта линия будет продолжена как во времена Жозепа Борреля, это, несомненно, отразится на политических контактах Баку с ЕС. Посмотрим, как поведет себя премьер-министр Эстонии, сменившая Борреля. Она лучше осведомлена о ситуации на постсоветском пространстве и должна, на мой взгляд, повести себя более рационально. Одним словом, как поведут себя в Евросоюзе, такой же будет реакция из Баку. Слава богу, у Азербайджана нет никакой критической зависимости ни от ЕС, ни от кого-то из его членов. У Азербайджана диверсифицированная экономика и экономические отношения. А вот Евросоюз очень зависим от газа. И эта зависимость намного больше нашей зависимости от поиска рынков сбыта своих углеводородов.

Европа сегодня в ожидании того, как будут развиваться события после инаугурации Дональда Трампа. Что касается Азербайджана, то мы надеемся на лучшие отношения с новой администрацией США, чем с предыдущей. Для этих ожиданий есть определенные предпосылки. Если Баку сможет выстроить рабочие отношения с Белым домом, так или иначе это обязательно спроецируется на поведение Евросоюза по отношению к Южному Кавказу в целом и к Азербайджану, в частности", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева