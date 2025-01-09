https://news.day.az/politics/1721772.html Армения никому не нужна - первый зампред комитета Госдумы РФ Армения шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой только вооруженный конфликт со своими соседями, которые не желают иметь ничего общего ни с ЕС, ни с НАТО... Как передает Day.Az, об этом сказал первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.
Армения никому не нужна - первый зампред комитета Госдумы РФ
Армения шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой только вооруженный конфликт со своими соседями, которые не желают иметь ничего общего ни с ЕС, ни с НАТО...
Как передает Day.Az, об этом сказал первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.
"Ереван там никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель", - подчеркнул Журавлев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре