Армения никому не нужна

Армения шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой только вооруженный конфликт со своими соседями, которые не желают иметь ничего общего ни с ЕС, ни с НАТО...

Как передает Day.Az, об этом сказал первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

"Ереван там никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель", - подчеркнул Журавлев.