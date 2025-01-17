https://news.day.az/politics/1723506.html Премьер Грузии прибыл в Азербайджан Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан
17 января премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул, где развевались государственные флаги обеих стран.
Кобахидзе в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре