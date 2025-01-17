Премьер Грузии прибыл в Азербайджан

17 января премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул, где развевались государственные флаги обеих стран.

Кобахидзе в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и другие официальные лица.