В британском парламенте выдвинуто предложение в связи с трагедией 20 Января
В парламенте Великобритании было представлено предложение о раннем дне (Early Day Motion) №644, имеющее статус законодательного документа.
Как сообщает Day.Az, это предложение было выдвинуто депутатом Бобом Блэкменом.
Предложение касается 35-й годовщины трагедии, произошедшей 20 января 1990 года, когда советские войска устроили резню в Баку.
В предложении отмечается, что военная интервенция в Баку была ответом на народное движение за независимость Азербайджана, в результате чего погибло около 150 мирных жителей. Этот законодательный документ призывает членов парламента Великобритании почтить память жертв той трагедии и сохранить в памяти эти исторические события.
Депутат Боб Блэкмен в тексте предложения подчеркнул важность событий, отметив, что память о борьбе народов за свободу и независимость должна остаться в сердцах людей.
Ранее мы сообщали, что американские конгрессмены выступили с заявлениями в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
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