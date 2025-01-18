https://news.day.az/politics/1723843.html Азербайджан предлагает помощь Сирии по различным направлениям - Джейхун Байрамов В настоящее время Азербайджан предлагает помощь Сирии по различным направлениям. Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.
Азербайджан предлагает помощь Сирии по различным направлениям - Джейхун Байрамов
В настоящее время Азербайджан предлагает помощь Сирии по различным направлениям.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.
"В прошлом году Азербайджан направил в Сирию гуманитарную помощь. В настоящее время мы предлагаем им помощь в различных направлениях. Мы окажем помощь в зависимости от их выбора.
Важно, чтобы Сирия полностью вошла в систему международных отношений. Мы готовы оказать помощь и в этом направлении", - отметил Дж.Байрамов.
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