В настоящее время Азербайджан предлагает помощь Сирии по различным направлениям.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

"В прошлом году Азербайджан направил в Сирию гуманитарную помощь. В настоящее время мы предлагаем им помощь в различных направлениях. Мы окажем помощь в зависимости от их выбора.

Важно, чтобы Сирия полностью вошла в систему международных отношений. Мы готовы оказать помощь и в этом направлении", - отметил Дж.Байрамов.