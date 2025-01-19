Новые мечты армян о захвате территорий Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армяне продолжают строить мечты на реваншизме. Придумали больные на голову соседи очередной миф - Шамкирский, Газахский и Товузский район, оказывается, являются "Северной Арменией".

Сие заявление, после которого человека нужно сажать в психиатрическую лечебницу, прозвучало в эфире армянского YouTube-канала "Ноян Тапан", где, наконец-то, появился новый клоун, помимо завсегдатого Владимира Погосяна. Им стал публицист Симон Кагиян.

По его словам, эти районы являются "исконно армянскими и турков там никогда не было". Далее он заявил, что все культурные и исторические памятники тоже являются армянскими, а затем начал пиарить свою книгу.

Патологически больному тюркофобу Кагияну, конечно, хочется посоветовать пойти проверить голову и получить рецепт на сильные супрессоры и седативные средства, но просто зададимся вопросом - ну, кто теперь в Ереване будет опровергать, что армяне не мечтают о захвате азербайджанских территорий? Опять Пашинян, наверное. Он любит периодически озвучивать эту мысль, но ничего не меняется при этом.

По ведущей и Кагияну плачет изоляционная камера психбольницы, ибо все, что сказали эти буйнопомешанные - полный бред и настоящая ненависть ко всему все что связано с Азербайджаном.

Во-первых, все памятники установленные во время оккупации незаконны и подлежат демонтажу. Попытки присвоения азербайджанских земель и культурного наследия через мифы и пропаганду лишь подчеркивают неспособность армянских реваншистов смириться с исторической реальностью. Все подобные высказывания - это не только вызов международному праву, но и свидетельство отсутствия у Армении желания строить мирное будущее с соседями.

Во-вторых, заявления о "Северной Армении" и любые другие территориальные претензии армянской стороны в очередной раз подтверждают, что реваншистская риторика остается основой армянской политики. Такие высказывания являются прямым свидетельством того, почему Азербайджан справедливо требует от Армении внесения изменений в их Конституцию, чтобы устранить любые территориальные притязания. До тех пор, пока эти положения остаются в армянских законах, угроза территориальной целостности Азербайджана сохраняется. Если Армения действительно хочет мира, она внесет эти изменения и таким бездарям как Кагиян, придется молчать в тряпочку.

Пусть всем реваншистам и их пособникам станет ясно: Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и готов защищать её от любых посягательств. История не перепишется, какими бы нелепыми мифами её ни пытались завуалировать.