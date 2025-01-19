Автор: Мехти Ахмедзаде

Зурабашвили продолжает себя вести как западный, французский или какой угодно дипломат, а не бывший президент Грузии. Приглашенная на прединаугурационный прием в США по приглашению сына избранного президента США Дональда Трампа-младшего, Зурабишвили дала интервью телеканалу Fox News, в ходе которого заявила, что Грузия якобы нуждается в Америке, а Америка нуждается в Грузии..

"Грузия - одна из древнейших христианских стран мира, как и Армения. Мы говорим, что мы древнейшие, они говорят, что - они. Но фактом является то, что мы - две древнейшие христианские страны, и это прочно связывает нас между собой... Мы нуждаемся в Америке. Но думаю, и Америка нуждается в нас", - сказала, в частности, Зурабишвили.

Во-первых, причем здесь "древнейшие"? Будто армяне покусали. Во-вторых, сразу видно, откуда ноги растут. Как и находящийся на поводке Запада Никол Пашинян, Зурабишвили все еще пытается вернуть/установить западное влияние в Грузии после того, как власти страны ясно указали западной идеологии на дверь, сделав ставку на национальные ценности. Грузинское правительство четко обозначило границы, как это сделал в свое время Азербайджан, ибо ничто не может стоять выше национальных интересов. При таком стечении обстоятельств, Зурабишвили не осталось ничего, как подливать масло в огонь, поддерживать протесты. Однако, она, как и ожидалось, потерпела фиаско перед своими западными покровителями.

Байден уже всё. Завтра инаугурация Трампа и очевидно, что не зря экс-президент появилась именно на Fox News, который является каналом республиканцев. Дав интервью именно этому телеканалу,

Зурабишвили показала, что кто бы ни сидел в кресле президента, она будет стремиться угодить Западу, проявляя готовность действовать в их интересах даже в ущерб своей страны.

Рожденная в Париже, Зурабишвили, на первый взгляд, казалась уникальной фигурой, способной соединить Грузию с Западом. Но реальность оказалась иной: сегодня её деятельность служит геополитическим амбициям её новых наставников. Она пытается остаться голосом Вашингтона, продвигающим идеи досрочных выборов, санкций и ужесточения антироссийской риторики. Это не просто политическая игра - это опасная попытка переформатировать Грузию под диктовку внешних сил.

Она заявляла о себе как о "истинном лидере", но её призывы не нашли отклика в грузинском обществе. Малочисленные акции протеста, организованные прозападной оппозицией, лишь подчеркнуло отсутствие широкой поддержки. Грузия устала от внешних экспериментов, и народ всё чаще задаётся вопросом: почему Запад, который так громко говорит о демократии, игнорирует голос большинства?

Через Зурабишвили Запад продолжает попытки навязать Грузии свои повестки. Но правительство сохранило. Партия "Грузинская мечта" демонстрирует, что Грузия не намерена идти на поводу у тех, кто желает превратить её в пешку на шахматной доске глобальной политики.

Саломе Зурабишвили стала символом вмешательства, но Грузия доказала, что способна сопротивляться. Несмотря на давление и манипуляции, Тбилиси сохраняет и сохранит независимость. Суверенитет - не просто слово, это основа грузинской государственности, которую не удастся подорвать ни протестами, ни угрозами. Западные стратегии сталкиваются с грузинским реализмом - и в этой борьбе правда остаётся на стороне тех, кто защищает свою землю. Сколько бы интервью ни давала Зурабишвили.