Посол Великобритании почтил память жертв трагедии 20 Января

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Аллею шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посла в соцсети Х.

"С глубокой скорбью чту память героев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Азербайджана во время кровавых событий 20 Января", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.