Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает функционировать

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает свою работу.

Об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января, сообщает Day.Az.

Он отметил, что консульство продолжает деятельность, несмотря на то, что было эвакуировано.

"Деятельность консульства будет восстановлена на прежнем месте при первой же возможности", - сказал министр.

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