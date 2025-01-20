https://news.day.az/politics/1724105.html Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает функционировать - Джейхун Байрамов Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает свою работу. Об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января, сообщает Day.Az. Он отметил, что консульство продолжает деятельность, несмотря на то, что было эвакуировано.
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает функционировать - Джейхун Байрамов
Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе продолжает свою работу.
Об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января, сообщает Day.Az.
Он отметил, что консульство продолжает деятельность, несмотря на то, что было эвакуировано.
"Деятельность консульства будет восстановлена на прежнем месте при первой же возможности", - сказал министр.
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