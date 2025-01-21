Франция до сих пор не признает, что земли, которыми она владеет, колониальные

Франция до сих пор не признает, что земли, которыми она владеет, колониальные.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил основатель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France", главный редактор парижской интернет-газеты "La Gazette du Caucase" Жан-Мишель Брюн во время выступления на международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие и путь суверенитета Франции", организованной Бакинской инициативной группой и проходящей в городе Баку.

Он отметил, что французский колониализм характеризуется политикой ассимиляции.

"Франция навязывает свою культуру и историю колониальным территориям. В Реюньоне же ассимиляция приняла особую форму. Ранее там было много этнических групп. Но Франция пыталась подавить все эти этнические культуры, чтобы осталась только французская культура. Это привело к катастрофическим последствиям для Реюньона. То, о чем мы говорим сегодня, должны услышать в нужных местах, чтобы мы смогли добиться результатов", - сказал Брюн.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.