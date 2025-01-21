Франция до сих пор не признает, что земли, которыми она владеет, колониальные.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил основатель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France", главный редактор парижской интернет-газеты "La Gazette du Caucase" Жан-Мишель Брюн во время выступления на международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие и путь суверенитета Франции", организованной Бакинской инициативной группой и проходящей в городе Баку.

Он отметил, что французский колониализм характеризуется политикой ассимиляции.

"Франция навязывает свою культуру и историю колониальным территориям. В Реюньоне же ассимиляция приняла особую форму. Ранее там было много этнических групп. Но Франция пыталась подавить все эти этнические культуры, чтобы осталась только французская культура. Это привело к катастрофическим последствиям для Реюньона. То, о чем мы говорим сегодня, должны услышать в нужных местах, чтобы мы смогли добиться результатов", - сказал Брюн.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.