Состоялось заседание комитета парламента Азербайджана по труду и социальной политике

21 января состоялось первое заседание на весенней сессии 2025 года комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Об этом сообщили в Милли Меджлисе, передает Day.Az.

Открывая заседание, председатель комитета Муса Гулиев проинформировал о повестке дня. Он отметил, что в повестку заседания включены 4 вопроса. Сначала был представлен первый вопрос повестки дня - отчет о работе, проделанной в комитете по труду и социальной политике во время осенней сессии Милли Меджлиса 2024 года. Было отмечено, что за прошедшую сессию комитетом было проведено 14 заседаний, на которых были обсуждены 10 законопроектов. За отчетный период все 178 заявлений, жалоб и обращений, поступивших в комитет, были рассмотрены и приняты соответствующие меры.

Говоря о проекте рабочего плана комитета по труду и социальной политике на весеннюю сессию 2025 года, Муса Гулиев сообщил, что на предстоящей сессии запланировано обсуждение законопроектов, представленных в порядке законодательной инициативы, проведение слушаний и другие вопросы.

Информацию о законопроектах повестки представил заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев. Он отметил, что в законопроекте о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях", который является третьим вопросом повестки, предлагается установить минимальный размер трудовой пенсии в размере 320 манатов с 1 февраля 2025 года.

Комментируя четвертый вопрос повестки дня - законопроект о внесении изменений в закон "О социальном страховании" и Налоговый кодекс (первое чтение), Адиль Велиев подчеркнул, что основной целью документа является упрощение налогового администрирования и поддержка инициатив по самозанятости лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, проектом предусмотрены меры поддержки для осуществления продаж изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья, налоговые льготы на доходы от продажи этих изделий ручной работы и другие вопросы.

В ходе обсуждения вопросов повестки заседания выступили заместитель председателя комитета Эльшад Мусаев, члены комитета Зияд Самедзаде, Вугар Байрамов, Жаля Алиева, Азиз Алекберов, Нигяр Мамедова, высказав свои замечания и предложения.

На заседании отчет комитета о проделанной работе в период осенней сессии 2024 года был признан удовлетворительным, утвержден план работы на весеннюю сессию 2025 года, законопроекты рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие депутаты Бадал Бадалов, Севиндж Гусейнова, Гёйдениз Гахраманов и другие официальные лица.