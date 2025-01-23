Армяне оплатили очередную провокацию против Азербайджана в Париже

Автор: Лейла Таривердиева

Франция делает все, чтобы как можно больше осложнить перспективу восстановления отношений с Азербайджаном. Возможно, что этой стране нормальные отношения с Баку просто не нужны или же она слишком уж рассчитывает на возможности Армении, которых нет. В любом случае, французская сторона намеренно, либо по глупости и недальновидности, все более увязает в армянском болоте.

Можно кого-то не любить и даже ненавидеть. В конце концов, насильно мил не будешь. Но во всех случаях нужно быть прагматичными, потому что никто не знает, как повернется фортуна через неделю. Она может повернуться и задом.

Французские СМИ с гордостью анонсируют запланированную на будущую неделю конференцию на тему якобы находящегося под угрозой уничтожения "древнего армянского нематериального наследия". Кавычки тут присутствуют потому, что речь пойдет о территориях Азербайджана, где никакого армянского наследия возрастом старше двухсот лет, по определению нет и быть не может. Данная политико-культурная махинация пройдет по предварительному сговору Французского Фонда Œuvre d'Orient, Фонда Inalco и Института национального наследия.

Релиз, посвященный мероприятию, просто истекает патокой. Его авторы изощряются в определениях, стараясь как можно более впечатляюще описать древность и беспрецедентную значимость для человеческой цивилизации армянского наследия и коварство злобных кочевников, которые хотят лишить человечество этих, так сказать, сокровищ. Ах, как эти самые нехорошие кочевники пытались искоренить и разрушить бесценные образцы армянского наследия, на проверку почему-то всегда оказывающиеся либо банальным новоделом, либо арменизированными образцами чужой культуры, либо просто нагло и откровенно украденным наследием других народов. Странное оно какое-то, это армянское наследие, не правда ли?

Короче говоря, французские фонды и исследователи поставили цель "оживить душу армянского народа", устроив гламурное мероприятие с утонченными музыкальными паузами и "армянским коктейлем". Хотелось бы узнать, что такое "армянский коктейль", но сейчас не до этого.

На тусовку соберется армянский и проармянский бомонд. Разные там композиторы, писатели, историки, попы, прибудут даже от Минкультуры Армении. Эта свора будет в три приема обсуждать, какой нехороший он, этот Азербайджан и как его наказать за то, что не захотел отдать свои земли армянам, а теперь еще взялся возвращать переделанным в армянские церкви албанским храмам их исторический облик и отправлять на стройматериалы "древние" хачкары, произведенные на самом деле в мастерской дядюшки Киракоса где-то в Кяльбаджаре в двухтысячных годах. Нет, не до нашей, а нашей эры.

А ведь когда-то Национальный институт восточных языков и цивилизаций Франции (INALCO) поддерживал хорошие связи с Азербайджаном. Хотя в этом учреждении всегда армянский язык и армяноведение по-всякому выпячивались, там все же начал преподаваться и азербайджанский язык. Это было в те времена, когда Францией руководили серьезные политики, а не клоуны. В те годы, несмотря на большое влияние армянства и зависимость политических кругов от диаспоры и лобби, Париж старался держать баланс, как это и должна делать уважающая себя держава.

А теперь очаг востоковедения превратился в армянскую забегаловку.

Кстати, финансирование подобного безобразия осуществляют армянские фонды и организации Франции, а Inalco нужен армянству как крыша с громким названием. Ведь только послушайте: "в Национальном институте восточных языков и цивилизаций Франции прошла конференция о защите "армянского наследия" в Карабахе"... Как звучит, а?