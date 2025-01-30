Зангезурский коридор несомненно станет реальностью

"В Давосе Президент Ильхам Алиев провел множество встреч. Лично я был очень горд, слыша, что встречи прошли по инициативе другой стороны. Упоминание об этом в официальных сообщениях - это не гордыня, не бахвальство, не надменность, это просто констатация факта. Каждая такая встреча очень важна и для Азербайджана, и для другой стороны. Могу с полной уверенностью сказать, что политика главы нашего государства - это школа".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Те, кто общаются с нашим Президентом, многому учатся у него. А те, кто стараются держаться на расстоянии по тем или иным причинам, они только проигрывают. Кто общался с нашим лидером непосредственно, подтвердят, что это мудрый и решительный руководитель, очень гуманный и смелый человек. Я наблюдал за тем, как зарубежные коллеги и другие лидеры слушают его во время встреч. Презиеднт Ильхам Алиев - это лидер мирового масштаба. Он стоит за азербайджанским народом, а азербайджанский народ стоит за ним. Это слова самого главы государства. А народ стоит за ним, потому что верит, что Президент знает что, как и когда нужно делать и не бросает слов на ветер.

Мне запомнились слова главы государства из его интервью китайскому телеканалу CGTN, которое он дал во время Всемирного экономического форума в Давосе в 2023 году. Президент Ильхам Алиев сказал, что никогда в своей политической жизни не давал обещаний, которые потом не выполнял. Все обещания, которые он давал, были выполнены. Это было сказано в ответ на вопрос китайской журналистки, что нужно для того, чтобы давать обещания, а потом иметь мужество их выполнять. У нашего Президента есть мужество решать даже самые трудные задачи.

Азербайджанский народ знает, что если Президент Ильхам Алиев дал слово, он его сдержит. Поэтому мы не сомневаемся, что станет реальностью и Зангезурский коридор. На совещании по вопросам транспорта во вторник глава государства очень конкретно говорил об этом проекте, рассказал, что предпринимаются практические шаги для его реализации. Коснулся он и армянского проекта "Перекресток мира", который руководство Армении пропагандирует по всему миру. Ильхам Алиев очень точно заметил, что этот проект без участия Азербайджана превращается в простой клочок бумаги. Позиция же нашей страны справедлива, основана на международном праве и на обязательствах, взятых на себя самой Арменией. Должен быть комфортный и свободный проезд из Азербайджана в Азербайджан без каких-либо проверок и препятствий. Это требование Азербайджана, и я не сомневаюсь, что наш лидер добьется решения этого очень непростого вопроса.

Согласен, что в риторике обеих сторон имеется определенная резкость. Но я не думаю, что это контрпродуктивно. Когда предстоят важные решения, определенная напряженность, как правило, всегда присутствует. Это дает нам возможность подумать о том, что альтернативы мирному процессу нет, что мы обречены быть соседями, а значит, нужно строить отношения и жить в мире. В противном случае - новая война, эскалация, горе, потери. К сожалению, пока не заключен мир, этот сценарий никуда не денется.

Еще раз хотел бы повторить - Президент Ильхам Алиев никогда не говорит ничего просто так. Все его заявления, помимо того, что имеют программный характер, несут в себе месседжи конкретным адресатам. У всего есть предел, и другая сторона должна понимать, что если не прекратит гонку вооружений, не начнет серьезно подходить к вопросам мира, это в любой момент может закончиться новой войной. Азербайджан не будет спокойно смотреть на приближение очередной "грозы". Мы постараемся установить громоотвод, чтобы наша страна не пострадала.

Думаю, до обострения все-таки не дойдет. Недавно состоялась очередная встреча вице-премьеров по делимитации и демаркации границы. Это очень хорошо. Да, на уровне политиков существует несколько жесткая ритора, и это нормально. Однако параллельно развивается и процесс взаимодействия. Я бы не назвал его переговорным. Это не переговоры, а именно взаимодействие, и я надеюсь, что поле взаимодействия будет постепенно расширяться. Не заметили? - уже наблюдается некоторая параллельность в действиях Баку и Еревана. В Армении это пока что вызывает бурную критику в адрес Никола Пашиняна, но и в армянском обществе, в конце концов, поймут, что мир необходим.

Большинство экспертов, в том числе международного уровня, говорят сегодня о преодолении угрозы нового конфликта. Мирные приоритеты побеждают. Есть некоторые моменты, с которыми мы не можем согласиться, по каким-то вопросам будем делать параллельные шаги, чтобы получить наилучший результат. Разумеется, все должно быть в рамках наших национальных и государственных интересов. Хочу подчеркнуть, что наши национальные интересы не задевают интересы соседей.

Конечно, на ситуацию в нашем регионе оказывают немалое влияние внешние факторы. Смена власти в США может позитивно сказаться на этих процессах. Хотя нельзя не заметить, что вокруг него собралась команда, которая будет этому мешать. Будем надеяться, что лозунг Трампа "Америка прежде всего" будет основополагающим для всей его команды.

Есть еще российско-украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке. И, конечно, то, каким будет новый миропорядок. Как говорил наш Президент, мы должны определить свое место в новом раскладе и четко заявить, что это место наше и мы не намерены его уступать никому.

На последнем совещании Президент Ильхам Алиев, говоря о Зангезурском коридоре, не случайно совершил экскурс в историю региона. Мы должны знать свою историю, чтобы лучше понимать настоящее. Мы не должны забывать о том, что Зангезур был отобран у нас и незаконно передан Армении. И это вовсе не означает территориальных претензий к Армении. Следует помнить, что перенес Азербайджан во времена Царской России, в советский период. Есть очень много фактов, о которых мы узнали только результате открытия архивов после обретения независимости.

Нас хотели заставить забыть свою историю. Это делалось целенаправленно. Была поставлена задача ассимилировать, размыть азербайджанскую нацию, лишить ее исторической памяти и идентичности. Даже в самом Азербайджане было многое потеряно, я уже не говорю об азербайджанцах, проживающих за рубежом. Поэтому я приветствую ту работу, которую проделывает сегодня Азербайджанское государство, в частности Госкомитет по работе с диаспорой для исправления ситуации.

Кто-то где-то воспринимает сегодняшние меры по возвращению своей истории и сплочению диаспоры как национализм, пантюркизм и тому подобное. Под этими предлогами, кстати, в свое время пытались уничтожить идентичность азербайджанского народа. Но мы сами знаем, что все это ложь. Мы просто хотим вернуть свое прошлое и сплотить свою нацию и имеем на это полное право.

Чтобы считаться национальным государством, не нужно превращать страну в мононациональную, как Армения. В то же время нам не подходит американская модель, хотя она достаточно прогрессивна. США - это страна эмигрантов, население которой состоит из потомков прибывших когда-то туда представителей разных стран мира. Это уникальное сочетание всего колорита - политического, географического, генетического. США своим примером показывают, что можно создать единое государство и сформировать национальную идею там, где нет понятия "национальность", которое заменила "нация".

Азербайджан - тоже многонациональная страна с единой национальной идеей. Но есть одно важное отличие. Мы - не страна эмигрантов, исторически живем на этих землях, это наша Родина, наши корни здесь. Сегодня мы возвращаем свои исторические ценности не для того, чтобы быть выше других или потеснить кого-то. Но ведь каждый народ имеет право знать свою реальную историю. И то, что наши соотечественники за рубежом будут знать родной язык, родную историю и следовать национальным ценностям, ничуть не повлияет на их образ жизни, принятый в той или иной стране. Наоборот, им станет даже легче найти свое место там, потому что они будут лучше осознавать себя как часть единого организма. После того, как мы под руководством Президента Ильхама Алиева восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, нам нужно смотреть вперед. Нам есть, чем гордиться и от чего ходить с гордо поднятой головой. Это касается и азербайджанцев диаспоры.

Скажем прямо - азербайджанцы не диаспоральный народ. Азербайджанцы очень лояльны. Наши люди с открытой душой идут навстречу новому образу жизни, новым культурам и традициям. Не замываются в своем кругу, не стараются навязывать собственные ценности в других обществах. Это прекрасная черта нашего народа. Но не нужно забывать и о сохранении своей идентичности, о национальных традициях, о своем языке. В последние годы за рубежом стали активно создаваться воскресные школы, где молодое поколение зарубежных азербайджанцев изучает родной язык.

Соотечественники за рубежом должны стать фактором нашей силы, проводниками правды об Азербайджане, об азербайджанском народе. Для этого мы располагаем прекрасной базой в лице азербайджанцев-деятелей науки, искусства, представителей политических, общественных, бизнес-кругов разных стран. Есть много того, что нас сплачивает и объединяет. В первую очередь это то, что мы - народ-победитель. Хотя может показаться, что это пафосно звучит, но иначе не скажешь. То, что Азербайджан восстановил свою целостность после 30 лет оккупации, сумел встать на ноги и выйти из тяжелейших ситуаций сам, без внешней поддержки, это очень важный фактор, который позволяет соотечественникам гордиться своей исторической родиной, ходить с гордо поднятой головой. Каждая новость с освобожденных территорий добавляет гордости всем нам. Когда мы слышим о возвращении людей на свои земли, о восстановлении городов, мы ощущаем не только гордость, но и свою силу.

Азербайджанской диаспоре не приходится стыдиться за свою историческую родину. Азербайджан демонстрирует правильную, выверенную и гуманистическую политику. Его руки чисты, а совесть не запятнана злодеяниями. Хотел бы еще раз напомнить, с каким человеколюбием была подготовлена программа реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. То, что армянское население ею не воспользовалось, не наша вина. Мы сделали все, что могли. Эта программа не аннулирована, и добровольно покинувшие Азербайджан армяне могут и сегодня ею воспользоваться, приняв основанные на международном праве условия страны.

Азербайджанцы должны знать свои права в стране нынешнего проживания и в то же время постоянно чувствовать поддержку исторической Родины. Азербайджанцы диаспоры должны знать, что Азербайджанское государство стоит за ними, что, как говорил Ильхам Алиев, Президент Азербайджана - Президент всех азербайджанцев мира.

Развитие диаспоры - это очень важный процесс, и особенно важно, чтобы этот процесс был качественным. Недавно Госкомитет по делам диаспоры провел видеоконференцию, показавшую высокий качественный уровень строительства диаспоры. Я благодарен председателю Госкомитета Фуаду Мурадову за проделанную большую и сложную работу. Эта работа даст эффект не завтра и не послезавтра, но она уже начата и идет успешно.

Возвращаясь к тому, что мы не диаспоральный народ, отмечу, что в мире существуют готовые матрицы диаспорального устройства. Наиболее успешной можно назвать еврейскую диаспору. Ее опыт может быть для нас очень полезен. В свое время, кстати, этот опыт полностью скопировала и переняла армянская диаспора. Есть готовые схемы, которые можно успешно применить, тем более что еврейская диаспора дружественна нам, в ее составе много выходцев из Азербайджана. На мой взгляд, было бы продуктивно привлекать к этому процессу зарубежных экспертов, представляющих страны, имеющие успешный опыт в строительстве диаспоры.

Азербайджанцев на планете немало. Мы не самый большой по численности народ, но и 50 миллионов - это серьезно.

Лейла Таривердиева