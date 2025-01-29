Запад пытается шантажировать власти Грузии
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о резолюции ПАСЕ, направленной против властей Грузии.
Day.Az представляет публикацию:
В ПАСЕ разыгрывается сюжет, очень знакомый Азербайджану. Организация оставила в силе полномочия грузинской делегации, но с "испытательным сроком" и назвала условия, которые нужно выполнить, чтобы сохранить представительство.
Испытательный срок, условия... Как будто Грузия - не страна, а рецидивист в суде.
"За" проголосовали 114 депутатов ПАСЕ, против 13, семь воздержались. Грузинская делегация не имела право участия в голосовании.
Запад предпринимает еще одну попытку вмешаться в дела в регионе, теперь с помощью шантажа Тбилиси. В принятой резолюции названы условия для правящей партии Грузии:
- освобождение политзаключенных;
- пересмотр спорных законов;
- назначение новых парламентских выборов.
До пересмотра статуса грузинской депутации в апреле, ограничена часть ее полномочий в ПАСЕ. В частности, право участвовать в работе ряда комитетов, входить в миссии наблюдения ПАСЕ за выборами, быть спикером, кандидатом на пост президента ПАСЕ, председателей и зампредседателей комитетов и подкомитетов.
Азербайджан аналогичного развития ситуации в свое время не допустил. Наша делегация сама фактически заморозила свое участие в ПАСЕ еще до цирка с "голосованием" и "условиями". Официальный Тбилиси, видимо, не успел поступить аналогичным образом.
Южный Кавказ снова и снова пытаются расшатать. Провокация против Грузии, постоянные попытки давления на Азербайджан и наконец, продление миссии "наблюдателей" в Армении.
Все эти события еще раз показывают, что никто кроме стран региона не заинтересован в том, чтобы вокруг нас были стабильность, мир и развитие.
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