Запад пытается шантажировать власти Грузии

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о резолюции ПАСЕ, направленной против властей Грузии.

Day.Az представляет публикацию:

В ПАСЕ разыгрывается сюжет, очень знакомый Азербайджану. Организация оставила в силе полномочия грузинской делегации, но с "испытательным сроком" и назвала условия, которые нужно выполнить, чтобы сохранить представительство.

Испытательный срок, условия... Как будто Грузия - не страна, а рецидивист в суде.

"За" проголосовали 114 депутатов ПАСЕ, против 13, семь воздержались. Грузинская делегация не имела право участия в голосовании.

Запад предпринимает еще одну попытку вмешаться в дела в регионе, теперь с помощью шантажа Тбилиси. В принятой резолюции названы условия для правящей партии Грузии:

освобождение политзаключенных;

пересмотр спорных законов;

назначение новых парламентских выборов.

До пересмотра статуса грузинской депутации в апреле, ограничена часть ее полномочий в ПАСЕ. В частности, право участвовать в работе ряда комитетов, входить в миссии наблюдения ПАСЕ за выборами, быть спикером, кандидатом на пост президента ПАСЕ, председателей и зампредседателей комитетов и подкомитетов.

Азербайджан аналогичного развития ситуации в свое время не допустил. Наша делегация сама фактически заморозила свое участие в ПАСЕ еще до цирка с "голосованием" и "условиями". Официальный Тбилиси, видимо, не успел поступить аналогичным образом.

Южный Кавказ снова и снова пытаются расшатать. Провокация против Грузии, постоянные попытки давления на Азербайджан и наконец, продление миссии "наблюдателей" в Армении.

Все эти события еще раз показывают, что никто кроме стран региона не заинтересован в том, чтобы вокруг нас были стабильность, мир и развитие.