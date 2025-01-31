Азербайджан активно оказывает гуманитарную помощь другим государствам

Азербайджан все активнее оказывает гуманитарную и развивающую помощь другим государствам.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026-2030 годы).

"Хочу отметить приверженность Азербайджана многостороннему подходу к международным отношениям. Как страна с уровнем дохода выше среднего, Азербайджан все активнее оказывает гуманитарную и развивающую помощь другим государствам, в том числе через систему ООН", - сказала она.