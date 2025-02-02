Новое амплуа Пашиняна: попрошайка у метро
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об "авторитете" Пашиняна среди населения его страны.
Day.Az представляет публикацию:
Авторитет у Воваевича, конечно, тот еще. Пашиняну приходится буквально уговаривать свое население исполнять законы.
Ввели новые тарифы на транспорт? Так люди их просто игнорируют. Снизили размер повышения? Они игнорируют все равно.
Ввели декларации о доходах? Так и их игнорируют, причем так, что Пашинян третий день буквально УГОВАРИВАЕТ население исполнять его решения. Пообещал бесплатные бланки, кешбэк к концу года - ничего не работает.
Это точно премьер-министр? Или Пашинян вернется из США и пойдет раздавать эти декларации у метро, как студент с рекламными объявлениями?
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