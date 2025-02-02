В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об "авторитете" Пашиняна среди населения его страны.

Day.Az представляет публикацию:

Авторитет у Воваевича, конечно, тот еще. Пашиняну приходится буквально уговаривать свое население исполнять законы.

Ввели новые тарифы на транспорт? Так люди их просто игнорируют. Снизили размер повышения? Они игнорируют все равно.

Ввели декларации о доходах? Так и их игнорируют, причем так, что Пашинян третий день буквально УГОВАРИВАЕТ население исполнять его решения. Пообещал бесплатные бланки, кешбэк к концу года - ничего не работает.

Это точно премьер-министр? Или Пашинян вернется из США и пойдет раздавать эти декларации у метро, как студент с рекламными объявлениями?