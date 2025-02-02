https://news.day.az/politics/1727232.html Коллектив Министерства молодежи и спорта посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО Руководители и коллективы Министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи, а также представители молодежных организаций посетили Аллею почетного захоронения по случаю 2 Февраля - Дня молодежи Азербайджана.
Коллектив Министерства молодежи и спорта посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО
Руководители и коллективы Министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи, а также представители молодежных организаций посетили Аллею почетного захоронения по случаю 2 Февраля - Дня молодежи Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, к могиле великого лидера были возложены венок и цветы, с уважением почтена его светлая память.
Отметим, что объявление этого дня Днем молодежи связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. 2 февраля 1996 года по инициативе великого лидера Гейдара Алиева был проведен I Форум молодежи Азербайджана. С 1997 года Распоряжением Президента Гейдара Алиева 2 февраля в Азербайджане отмечается как День молодежи.
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